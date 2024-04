Cheddira torna a Napoli: andrà in ritiro con il nuovo allenatore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cheddira è il centravanti del Frosinone e senza i suoi gol la salvezza sarà di certo un’impresa più ardua, ma Walid è anche un giocatore di proprietà del Napoli che tra qualche mese, quando l’estate sarà nel pieno, andrà in ritiro proprio gli azzurri.

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il tempo di pensare al futuro, del resto, non mancherà: la chance del ritiro a Dimaro con gli azzurri per convincere il prossimo allenatore è una prospettiva importante e anche stimolante.