Clamoroso Gazzetta: "E se il Milan facesse un tentativo per Osimhen?"

vedi letture

"Milan, questa volta non puoi sbagliare 9. E se si facesse un tentativo per Osimhen?". E' questo il titolo di un articolo di Alessandro Vocalelli

"Milan, questa volta non puoi sbagliare 9. E se si facesse un tentativo per Osimhen?". E' questo il titolo di un articolo di Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport. Si parla della ricerca dell'erede di Giroud per i rossoneri e spunta anche il nome dell'attaccante del Napoli pronto all'addio ma con clausola da 130 milioni.

"Non è il caso di lanciare un allarme, ma di sicuro la questione centravanti sta diventando - al Milan - centrale e anche urgente. Centrale perché è vero - assolutamente innegabile - che la rivoluzione (per molti versi felice) ci sia già stata lo scorso anno. Ma proprio per questo adesso bisogna stravolgere la strategia: fare magari un'unica mossa, ma di assoluto livello".