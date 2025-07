Clamoroso Il Mattino: in settimana nuovo approccio per Frattesi! La posizione dell'Inter

vedi letture

Il Napoli è alla ricerca del sesto centrocampista per completare la rosa e, nonostante la fiducia in Antonio Vergara, le sirene del mercato riportano in auge un nome noto: Davide Frattesi. Secondo le ultime indiscrezioni de Il Mattino, il club azzurro avrebbe tentato un nuovo approccio per il centrocampista dell'Inter questa settimana. Dopo altri abboccamenti avuti nei mesi scorsi.

Ad ogni modo la risposta nerazzurra è stata ancora una volta un secco 'no'. L'Inter ha dichiarato Frattesi incedibile, decisa a puntare forte su di lui per la prossima stagione e a garantirgli un ruolo di primissimo piano. Un'apertura da Milano, dunque, non è mai arrivata, nonostante i rumors che da mesi accostano il giocatore al Napoli. Il sogno Frattesi per i partenopei sembra destinato a rimanere tale, con l'Inter ferma sulla sua posizione di blindare il talento ex Sassuolo per il suo definitivo rilancio.