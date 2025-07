Milinkovic-Savic, scelto il numero di maglia: ecco quando sbarcherà a Napoli

Il Napoli piazza il sesto colpo di un mercato estivo da assoluto protagonista: Vanja Milinkovic-Savic è un nuovo portiere azzurro! L'accelerata decisiva delle ultime 24 ore ha portato all'annuncio presidenziale di Aurelio De Laurentiis alle 21:30 di ieri. Il club partenopeo completa così la rivoluzione iniziata un anno fa, consegnando a mister Conte quasi tutte le nuove pedine con largo anticipo e garantendo due titolari per ogni ruolo, in vista del bis scudetto e della competitività su tutti i fronti. Anche tra i pali, ora, i campioni d'Italia avranno due prime scelte: Alex Meret, due volte campione d'Italia e numero due della Nazionale, e Milinkovic-Savic, un top player reduce da una stagione super con il Torino, dove ha parato ben quattro rigori, ergendosi a miglior specialista in Europa.

L'operazione con il Torino si è concretizzata con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il portiere serbo, classe '97, ha svolto le visite mediche a Villa Stuart a Roma dopo un blitz dal ritiro di Prato allo Stelvio, per poi ripartire verso Torino. Domani sarà a Napoli per prendere confidenza con la nuova realtà, e mercoledì raggiungerà i nuovi compagni a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro. Milinkovic-Savic, che indosserà la maglia numero 22, sarà il primo portiere serbo nella storia del Napoli, pronto a giocarsi il posto forte della sua personalità, dei suoi 203 centimetri e dell'abilità nel gioco coi piedi, dote che spesso è stata un limite per Meret. Conte avrà ora l'imbarazzo della scelta, a dimostrazione della crescita e della fame di conferme del Napoli.