Clamoroso Il Roma: "Osimhen può finire al Fenerbahce a giugno"

Scenario di mercato abbastanza clamoroso quello che potrebbe vedere come protagonista Victor Osimhen nel prossimo mercato di gennaio. L'attaccante nigeriano sta ben impressionando nel Galatasaray e in generale nel calcio turco, tanto che potrebbe presto scatenarsi un incredibile derby di mercato con Istanbul sullo sfondo per la punta nigeriana, il cui cartellino è ancora di proprietà del Napoli.

Attualmente Osimhen è al Galatasaray in prestito secco ma, come si apprende dall'edizione del quotidiano Il Roma, i giallorossi non sono i soli interessati ad averlo. Si starebbe infatti facendo avanti il Fenerbahce. Questo potrebbe favorire De Laurentis, per il quale sembra impensabile poter incassare i soldi della clausola di risoluzione.