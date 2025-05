Clamoroso Juve-Osimhen, Auriemma annuncia: “C’è l’accordo sull’ingaggio, ADL dovrà dare l’ok”

Altri dettagli sul futuro di Victor Osimhen, da giorni al centro dei rumors su un assalto della Juventus del suo ex ds Giuntoli, li riferisce su X il giornalista Raffaele Auriemma: "Forte accelerazione della Juventus per l’acquisto di Osimhen dal Napoli. C’è l’accordo tra Giuntoli ed il nigeriano, De Laurentiis darà il suo placet a fine stagione per non perderlo a zero il prossimo anno. Finora Osimhen ha segnato 33 gol in 38 partite col Galatasaray".