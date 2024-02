Conferme su Calzona, ma Hamsik è in dubbio: le ultime

A scriverlo è Moretto di Relevo sui social. Dunque conferme su Calzona al posto di Mazzarri, ma ancora nulla è certo per la definizione del suo staff

"Non è ancora sicura al 100% la presenza di Marek Hamšík all’interno dello staff di Francesco Calzona. Riflessioni in corso". A scriverlo è Matteo Moretto di Relevo sui social. Dunque conferme su Calzona al posto di Mazzarri, ma ancora nulla è certo per la definizione del suo staff.