Conte spera in altri due rinforzi: quante operazioni da chiudere in pochissime ore

vedi letture

Il Napoli è arrivato all'ultimo giorno di mercato con tantissime operazioni, in entrata e soprattutto in uscita, ancora da sbloccare. Ieri intanto l'annuncio atteso da Conte e da tutta la tifoseria partenopea per tutta l'estate, quello di Romelu Lukaku, è arrivato proprio alla fine della conferenza stampa del tecnico del Napoli che non ha nascosto la sua soddisfazione definendolo unico: "E' un centravanti atipico. Di solito quelli grossi solitamente sono anche lenti e li utilizzi in area come boa ma non hanno grande gamba per sfruttare il campo. Lui è uno da football americano: lì sono 1.90 ma velocissimi. Lui è un giocatore potente, noi abbiamo bisogno sia di uno che tenga botta, ci faccia salire, trovi combinazioni, al tempo stesso un calciatori che attacchi gli spazi e faccia male. Perciò lo considero un po' unico. Ci metto le mani nel fuoco io per lui, e sa la responsabilità che ha nei miei confronti che del Napoli e dei tifosi", le parole di Antonio Conte che lo porterà già in panchina contro il Parma mentre oggi attende già in mattinata l'annuncio anche di Scott McTominay, arrivato ieri in città ed accolto da un bagno di folla a Capodichino. Saranno ore frenetiche, però, come detto, per provare a chiudere le altre necessità.

Cosa manca

Un altro centrocampista centrale ed un esterno destro. L'operazione Gilmour non s'è sbloccata ed il grave infortunio di O'Riley ha complicato ulteriormente i discorsi con il Brighton: nulla è da escludere, considerando la volontà dello scozzese di trasferirsi a Napoli col connazionale McTominay, ma ieri il Napoli ha lavorato con la Juventus anche per il prestito di Arthur, con partecipazione importante dei bianconeri al pagamento dello stipendio del brasiliano. Conte chiaramente preferirebbe come vice-Lobotka chiudere Gilmour, il colpo programmato, ma il tempo scorre. Per l'esterno destro, considerando che Di Lorenzo agirà prevalentemente da braccetto, al nome di Ebimbe dell'Eintracht (che vuole l'obbligo di riscatto) s'è aggiunta l'ipotesi last minute Lirola in uscita dal Marsiglia.