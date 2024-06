Conte vuole Spinazzola, ma serve l'addio di Mario Rui: tre sondaggi dal Portogallo

Il Napoli continua a dialogare con Davide Lippi, l’agente di Leonardo Spinazzola, esterno sinistro (adattabile a destra) che da domani sarà ufficialmente svincolato dopo la fine della sua avventura con la Roma. Secondo il Corriere dello Sport, le parti sono in contatto, trattano, valutano ogni aspetto di una prospettiva che Spina gradirebbe moltissimo, quanto Conte che gradisce il suo modo di interpretare il ruolo.

Si tratta chiaramente di un'occasione di mercato a parametro zero che potrebbe però concretizzarsi - si legge - prima o dopo l’uscita di Mario Rui. Il mancino portoghese, 33 anni, potrebbe tornare in Portogallo: su di lui hanno chiesto informazioni Sporting Lisbona, Benfica e Porto, cioè le tre big portoghesi. Per il quotidiano qualcosa può accadere già nei prossimi giorni.