Da Firenze: "Interesse Napoli per Kean serio, alla Fiorentina piacciono due azzurri"

“Oltre a Nunez e a Lucca a me risulta che il Napoli abbia chiesto info sulla posizione di Kean. E’ un calciatore che ha fatto benissimo alla Fiorentina e che Conte conosce già, avendolo avuto giovanissimo alla Juventus. Da toscano - ha detto il dirigente e talent scout Michele Fratini ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - spero resti in viola, ma il Napoli è un’opzione seria e alla Fiorentina piacciono molto sia Raspadori che Zanoli.

Quindi potrebbe andare in scena un maxiscambio. Il Napoli non punta su Zanoli, a quanto pare, pur stimandolo, ma segue lo spagnolo Janlu. Per me sbaglia perché il ragazzo ha gamba, può giocare anche nella difesa a quattro. Capisco però che sono valutazioni e che magari l’ex Genoa è utile al Napoli per ‘aprire’ altre trattative”.