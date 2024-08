Da Milano - Arthur ad un passo dal Napoli! La Juve pagherà solo 2 mesi d’ingaggio: i dettagli

Arthur Melo è ad un passo dal Napoli: operazione in prestito dalla Juventus fino a giugno 2025. Secondo quanto riportato su X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il club bianconero lo cederà in prestito a titolo gratuito, ma pagherà solo 2 mesi (luglio e agosto): la restante parte dell’ingaggio sarà coperta integralmente dal Napoli.

#Arthur Melo is one step away to #Napoli from #Juventus on loan until June 2025. #Juve will give him without fee for the loan, but they will pay only 2 months (July and August): the remain part of the salary will full covered by Napoli. #transfers https://t.co/5TEPtwpskX