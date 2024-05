Da Milano: "Chiavelli non è convinto di Conte perché costa troppo"

Come scrive Calciomercato.it, De Laurentiis insiste per portare Antonio Conte a Napoli. La sua idea convince gran parte della dirigenza

Come scrive Calciomercato.it, De Laurentiis insiste per portare Antonio Conte a Napoli. La sua idea convince gran parte della dirigenza (con Manna, ovviamente, in prima fila), ma non uno dei suoi uomini di fiducia: Andrea Chiavelli. L’amministratore delegato, anche se si vede pochissimo allo stadio e davanti alle telecamere, ha un peso enorme nelle scelte del Napoli e, a suo avviso, la scommessa Conte sarebbe troppo rischiosa dal punto di vista economico. Chiavelli preferirebbe puntare su Pioli o Gasperini, e le riflessioni di questi giorni dipendono principalmente dai suoi dubbi.