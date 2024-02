Da Milano - Se ADL esonera Mazzarri sono due i nomi in pole: c'è anche un ex azzurro

Se le cose non dovessero migliorare o se dovessero addirittura peggiorare Aurelio De Laurentiis potrebbe seriamente pensare all'esonero

Ora c'è il Barcellona, prima di quella partita Walter Mazzarri non rischia, ma se le cose non dovessero migliorare o se dovessero addirittura peggiorare Aurelio De Laurentiis potrebbe seriamente pensare all'esonero. Lo scrive Cronache di Spogliatoio: "Nessuna decisione è stata presa per adesso. Ma nel caso in cui il patron del Napoli decidesse di esonerare Mazzarri, ci sono due potenziali sostituti già individuati: uno è Francesco Calzona, ex assistente di Sarri (è stato con lui al Napoli dal 2015 al 2018) e attualmente CT della Slovacchia; l'altro è Marco Giampaolo.

Per quanto riguarda Calzona, non è sicuro che accetti l'eventuale proposta, anche perché, come detto, è già impegnato da CT della Slovacchia, con Euro 2024 alle porte da preparare al meglio. Giampaolo, invece, sarebbe disposto ad accettare l'incarico, oggi delicato ma pur sempre prestigioso. In casa Napoli, comunque, sono ore di riflessioni profonde. La stagione è ancora lunga. Stabilità e continuità di risultati sono un obiettivo da raggiungere prima che sia troppo tardi anche per gli obiettivi minimi".