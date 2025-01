Da Roma - I giallorossi riallacciano i rapporti col Napoli per Raspadori: scelta la formula

Devyne Rensch è atterrato ieri pomeriggio all’aeroporto di Ciampino, giusto in tempo per incrociare i suoi nuovi compagni di squadra della Roma, in partenza per l’Olanda. L’esterno destro, arrivato dall’Ajax per una cifra complessiva di 6 milioni di euro, bonus inclusi, ha completato le visite mediche in serata e oggi firmerà un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 2029. Nella Capitale, sempre ieri sera, è giunto anche Pierluigi Gollini. L’ex portiere della Fiorentina prenderà il posto di Mathew Ryan, ceduto al Lens, e si sottoporrà oggi alle visite mediche prima di firmare il contratto.

Sul fronte vice-Dovbyk, intanto, si registrano movimenti: Eldor Shomurodov è vicino all’addio, con l’Empoli in vantaggio su Cagliari e Venezia, che potrebbe perdere Pohjanpalo. Nel frattempo, la Roma ha riallacciato i contatti con il Napoli per Giacomo Raspadori, valutando un’operazione in prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo. Sul giovane attaccante c’è anche l’interesse dell’Atalanta. A riportare il tutto è l'edizione romana del Corriere della Sera.