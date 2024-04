Da Torino: "Conte chiede una cifra doppia rispetto allo stipendio di Allegri"

"Conte alla Juventus? C’è qualche corrente interna, anche molto alta, che lavorerebbe perchè questo accada".

Gianni Balzarini, giornalista Sportmediaset, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Assenza di Manna nel derby? Aveva fatto più rumore la sua esultanza (scherza ndr.) quando si sapeva che la sua direzione sarebbe stata Napoli. Forse ha ascoltato il consiglio di qualcuno che gli avrà detto di non farsi vedere sugli spalti da dirigente della Juventus visto il suo futuro. Rescissione consensuale anticipata? L’anno scorso con Giuntoli s’è dovuto attendere e non mi stupirei che anche questa volta bisogna fare così.

Conte alla Juventus? C’è qualche corrente interna, anche molto alta, che lavorerebbe perchè questo accada. La questione Conte è una di quelle dove si potrebbero aprire un sacco di capitoli. I rapporti tra Conte e Agnelli non c’erano più, con Elkann il discorso è diverso. Conte chiede una cifra che è il doppio di ciò che guadagna Allegri. Quando arrivò Conte aveva una Juve che veniva da due settimi posti e la portò alla vittoria dello scudetto. Il discorso Thiago Motta è più legato alla realtà, di una Juve che punterebbe sui giovani”.