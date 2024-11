Da Torino - Duello Juve-Napoli sul mercato: piace un centrocampista del Crystal Palace

Juventus e Napoli si contendono la firma del centrocampista del Crystal Palace Eberechi Eze

Juventus e Napoli si contendono la firma del centrocampista del Crystal Palace Eberechi Eze, che sta brillando per il suo talento e la sua versatilità in campo. A scriverlo è il portale TuttoJuve.com, che fa sapere che il 26enne ha attirato l'attenzione dei top club europei per la sua capacità di rompere le difese, la sua visione di gioco e la sua capacità di segnare. Eberechi Eze si è distinto in questa stagione con 4 gol e 2 assist in 12 partite.

La sua capacità di battere i difensori, la sua visione di gioco e la sua abilità nel segnare gol da diverse posizioni in attacco lo rendono un giocatore molto completo. Inoltre, Eze ha una grande versatilità, potendo operare sia a centrocampo che sulle ali. La sua valutazione e' di circa 30 milioni di euro.