Da Torino - Giuntoli sogna Osimhen, ma ingaggio spaventa: possibile virata su Lookman

vedi letture

In casa Juventus si continua a guardare al mercato, in particolare a quello che sarà il centravanti del futuro. In casa bianconera il sostituto ideale di Dusan Vlahovic, destinato a lasciare la Continassa, è considerato Victor Osimhen ma l'ingaggio molto oneroso del nigeriano (10 milioni di euro) e l'alta richiesta del Napoli (non meno di 70 milioni) potrebbero costringere Cristiano Giuntoli a virare su altri tipi di profili.

Tra questi Tuttosport fa il nome di Ademola Lookman, in uscita da Bergamo a maggior ragione se l'Atalanta non riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions League. Anche questa pista, però, non è semplice da raggiungere: la dirigenza orobica non si accontenta di una cifra inferiore ai 60 milioni e per il giocatore ci sarebbe anche di abbattere la folta concorrenza di Napoli e diverse squadre di Premier League.