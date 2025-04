Da Torino: “Napoli in pole per De Winter! Il centrale del Genoa piace molto a Conte”

Mirko Di Natale, giornalista di TuttoJuve.com e opinionista per Radiobianconera, ai microfoni di TiAmoCalciomercato ha rivelato che il Napoli è la squadra in questo momento più avanti nella corsa a Koni De Winter, centrale classe 2002 del Genoa: “Vi anticipo che de Winter piace molto a Conte e il Napoli è al momento la squadra più avanti per lui. I bianconeri (che hanno una percentuale sulla futura rivendita, ndr) potrebbero prendere De Winter per una cifra fra i quindici e i diciotto milioni”.