Da Torino: "Napoli su Danilo? Avanza ipotesi scambio con un azzurro"

A gennaio non è da esclude un possibile scambio di mercato sull'asse Torino (bianconera) e Napoli, con Danilo all'ombra del Vesuvio e Giacomo Raspadori alla Continassa. Lo scenario, ipotizzato da Tuttosport, parte da un aspetto certo: il Napoli a gennaio vuole aggiungere un difensore esperto alla rosa.

Tra le idee c'è proprio il brasiliano della Juventus, ai margini del progetto di Motta: per lui sono arrivate offerte da Brasile e Arabia Saudita, ma la sua priorità è restare in Europa (c'è anche il Marsiglia, anche se non ci sono stati contatti diretti tra i club). Appare comunque complicato che la società bianconera possa far partire il difensore in inverno, considerata anche l'emergenza nel reparto.