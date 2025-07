Da Torino: "Ngonge mette alle strette il Napoli: vuole solo i granata"

Cyril Ngonge ha fatto sapere al Napoli non solo di gradire, ma di preferire la destinazione granata. L'attaccante belga, che al Verona agli ordini di mister Baroni aveva fatto benissimo, sta rifiutando altre piste, mettendo i partenopei, che vogliono farlo partire, alle strette. Lo riferisce Torinogranata con le ultime sulla trattativa.

"L'accordo economico è stato raggiunto in tutti i suoi elementi, ma la società di Aurelio De Laurentiis, che non vuole concedere il prestito con diritto di riscatto, di fronte alla volontà del calciatore potrebbe aprire le proprie vedute e provare a venire incontro al Torino, magari offrendo l'obbligo di riscatto ma abbassando il costo del trasferimento. A quel punto i granata avrebbero una motivazione in più per accettare la clausola che fino ad ora sta bloccando la cessione".