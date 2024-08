Dal Portogallo - Neres in guerra col Benfica! L'affare col Napoli non è ancora chiuso

"La guerra tra Roger Schmidt e David Neres è in corso", scrive il quotidiano portoghese Record. L'esterno offensivo del Benfica, infatti, è stato escluso dal debutto in campionato contro il Famalicao, un indizio che ha fatto presagire a una chiusura della trattativa con il Napoli, con cui il giocatore è in contatto da tempo. L'allenatore non lo ha convocato perché ritiene che abbia mancato di impegno in allenamento, ma il giocatore è rimasto ferito dalle dichiarazioni di Schmidt post-partita: "Il giocatore vuole andare via e ci sono colloqui concreti con il nuovo club. Le società sono in contatto e ho bisogno giocatori che si impegnano al massimo, ecco perché non è stato convocato".

Il quotidiano portoghese fa sapere che Neres è sconvolto per essere stato accusato di mancanza di impegno. Una fonte vicina al ragazzo sostiene che in allenamento abbia sempre dato tutto, anche perché è consapevole che l'operazione con il Napoli non sia ancora chiusa. Si preannuncia una separazione burrascosa, a patto che avvenga.