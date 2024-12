Dall'Inghilterra: lo United vuole subito Osimhen, il Napoli apre a tre contropartite

Secondo quanto riportato dal portale britannico TBR Football il Manchester United sarebbe pronto a sferrare l'assalto per Victor Osimhen durante il mercato di gennaio, con il Napoli disposto a considerare uno scambio di giocatori. Attualmente in prestito al Galatasaray, Osimhen sta vivendo una stagione straordinaria nella Super Lig turca, avendo segnato nove gol in 11 partite. Tuttavia, il suo tempo in Turchia potrebbe essere agli sgoccioli. Il Manchester United, alla ricerca di un nuovo numero nove per risolvere i problemi offensivi sotto la guida di Ruben Amorim, ha individuato in Osimhen l'uomo giusto a gennaio.

I Red Devils però al momento non hanno la possibilità di investire oltre 70 milioni di euro per l'acquisto del cartellino. Inoltre, gli alti stipendi settimanali combinati di Marcus Rashford, Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee – oltre 500.000 sterline – complicano ulteriormente l’eventualità di aggiungere il salario richiesto da Osimhen, stimato in almeno 200.000 sterline. Nonostante queste difficoltà, il Napoli sarebbe disposto a includere uno scambio di giocatori nell'accordo, dimostrando interesse per Rashford, Hojlund e Zirkzee. Quest'ultimo, che ha brillato in Serie A con 12 gol lo scorso anno, è anche nel mirino della Juventus.