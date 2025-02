Dall'Inghilterra - Mezza Premier su Osimhen: il Man United può proporre due contropartite

Victor Osimhen continua a essere uno dei nomi più caldi sul mercato. L’attaccante nigeriano, di proprietà del Napoli e autore di 17 gol e 5 assist in 23 partite stagionali, è finito nel mirino delle big di Premier League. Con una clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro, la prossima estate potrebbe scatenarsi un’asta per accaparrarselo, con il giocatore che avrà un ruolo chiave nella decisione finale.

Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di TBR Football, diversi club inglesi stanno monitorando da vicino la situazione. Il Chelsea, già vicino a Osimhen nella scorsa stagione, è alla ricerca di un bomber e potrebbe inserire delle contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino. Anche l’Arsenal segue con interesse il nigeriano, soprattutto considerando le difficoltà legate al ruolo di Havertz. Attenzione anche ad Aston Villa e Newcastle, due club ambiziosi con la possibilità di investire pesantemente sul mercato.

Nonostante la concorrenza, il Manchester United sembra essere la squadra in pole position per Osimhen. I Red Devils vogliono rinforzare l’attacco e non sono pienamente soddisfatti delle prestazioni di Zirkzee. Per convincere il Napoli, potrebbero proporre uno scambio con Rasmus Højlund e Alejandro Garnacho, con l’argentino che già a gennaio era finito nel mirino dei partenopei.