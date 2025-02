Dall’Inghilterra - Osimhen andrà al Man United: trattativa chiusa al 95%

Victor Osimhen giocherà in Premier League? Saranno settimane decisive per l'attaccante nigeriano del Napoli attualmente in prestito al Galatasaray: la clausola da 75 milioni di euro non vale per l'Italia, motivo per il quale il Manchester United si è mosso concretamente nelle ultime ore.

Stando ad indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate da "Business Day", il giocatore sarebbe molto vicino ai Red Devils, con una trattativa per giugno che sarebbe chiusa al 95%. Mancherebbero, dunque, solo pochi dettagli per sancire il trasferimento di Osimhen allo United a partire da luglio.