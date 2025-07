Dalla Francia, Satin: "Chevalier? Fuori budget per il Napoli. Raspadori-Marsiglia? Un’idea"

Bruno Satin, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Raspadori al Marsiglia? Sarebbe un’idea, è un buon giocatore che De Zerbi conosce bene. Il Napoli chiede tanti soldi per lui e soprattutto il calciatore chiederebbe un’ingaggio importante. Osimhen? E’ sempre stato un ragazzo un po’ particolare, ha cambiato tre o quattro volte il procuratore. Lui esplose in Belgio, da lì lo prese il Lille e poi ha deciso solo di guadagnare il massimo. Però deve capire che se vuole guadagnare tanti milioni deve andare in Arabia. Non puoi pretendere i soldi dell’Arabia in Europa.

Pioli alla Fiorentina? Ha fatto una buona esperienza in Arabia, ha guadagnato un po’ di soldi e non è riuscito a dire di no alla chiamata dall’Italia. Spero possa riportare la Fiorentina al top, non lo sento da un po’ e spero porti bene. Chevalier? E’ fuori budget per il Napoli, è il portiere della nazionale francese”.