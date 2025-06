Zanoli e Ndoye sull'asse Napoli-Bologna, CdS: "Ma trattative slegate"

Alessandro Zanoli è un profilo che stuzzica l’interesse del Bologna. Il terzino classe 2000, rientrato al Napoli dopo il prestito al Genoa, è finito nel mirino della dirigenza rossoblù, che intende avviare un dialogo con il club partenopeo per valutare un’eventuale operazione in entrata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zanoli figura tra i nomi seguiti dagli operatori di mercato felsinei, ma non verrà considerato come contropartita tecnica per abbassare il prezzo di Dan Ndoye. Il Bologna, infatti, non intende sacrificare l’esterno offensivo svizzero in cambio di calciatori, né accettare formule che riducano la valutazione economica richiesta per il suo cartellino.

Nonostante ciò, l’interesse per Zanoli resta concreto. Il laterale destro, che non verrà riscattato dal Genoa dopo una stagione positiva in prestito, tornerà alla base e il Napoli valuterà il suo futuro in base alle offerte. Il Bologna potrebbe rappresentare una destinazione gradita per il giocatore, che troverebbe continuità e un ambiente ideale per crescere ulteriormente.