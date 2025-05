Dalla Turchia: "Osimhen al Galatasaray costerebbe 66mln a giugno"

L'Arabia Saudita e le big inglesi pressano, ma il Galatasaray non demorde ed è pronto a tutto pur di trattenere l'attuale capocannoniere della Super Lig turca. Il club di Istanbul, riporta Fanatik, sarebbe disposto a versare 66 milioni di euro nelle casse del Napoli nel momento in cui Victor Osimhen dovesse decidere di restare in Turchia.

L'ex Lille al Gala sta vivendo una stagione da assoluto protagonista, superando i numeri ottenuti nell'anno dello Scudetto. All'inizio della stagione, tra le due società sarebbe stato stipulato un accordo di prestito da 9 milioni di euro per l'attaccante nigeriano, il cui costo di trasferimento è di 75 milioni di euro: l'operazione finale, quindi, ammonterebbe a 66 milioni di euro.