Napoli al lavoro per Gutierrez: trattativa ben impostata, ma il Girona spara alto

Il mercato del Napoli prende forma secondo i piani del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, nel rispetto dei paletti economici fissati da Aurelio De Laurentiis: stipendi entro i 3 milioni annui e un monte ingaggi complessivo sotto i 100 milioni. Antonio Conte ha già illustrato le sue richieste, indicando sette acquisti necessari, tra cui tre attaccanti e un rinforzo sulla fascia sinistra.

In questa direzione si inserisce l’interesse per Miguel Gutierrez Ortega, classe 2001, attualmente in forza al Girona. Cresciuto nel settore giovanile del Getafe prima e del Real Madrid poi, il terzino sinistro è considerato un talento destinato a imporsi. Il Napoli ha avviato i contatti sia con il club spagnolo sia con il giocatore: la richiesta iniziale del Girona è di 30 milioni, ma Manna ha proposto la metà, con l’aggiunta di bonus. L’accordo col calciatore prevede un contratto di quattro anni a 2 milioni a stagione.

La trattativa è ben impostata e Gutierrez potrebbe essere uno dei primi tasselli del nuovo progetto targato Conte, con il pieno supporto di Manna e la supervisione di De Laurentiis. Un progetto che punta a rafforzare la rosa mantenendo un equilibrio finanziario, ma senza rinunciare a profili giovani e di qualità. Lo scrive Il Mattino.