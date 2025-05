Mazzocchi può lasciare Napoli in estate: sondaggio di due società di Serie A

Cagliari e Parma hanno manifestato interesse per Pasquale Mazzocchi, terzino destro del Napoli, chiedendo informazioni sulla sua situazione contrattuale.

A riferirlo su X è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che fa sapere che il giocatore, arrivato a gennaio 2024 in azzurro dalla Salernitana, potrebbe lasciare il club partenopeo già durante la prossima sessione estiva di calciomercato, alla ricerca di maggiore continuità e spazio. La sua duttilità e l’esperienza in Serie A lo rendono un profilo appetibile per diverse squadre alla ricerca di rinforzi sulle corsie laterali.

#Cagliari and #Parma have asked info for #Napoli’s right fullback Pasquale #Mazzocchi, who could leave in the summer transfer window. #transfers https://t.co/PZTHL7H4gc