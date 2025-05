Gazzetta - Sprint per Solet: il difensore concede corsia preferenziale al Napoli

Ora che De Laurentiis è rientrato dalle Maldive è tempo di pensare al mercato, in attesa di novità sul futuro di Conte e, ovviamente, aspettando la fine della stagione. Il Napoli vuole giocare d'anticipo con tutti per Oumar Solet dell'Udinese. Il difensore, in campo da gennaio, è stata una delle principali rivelazioni della Serie A. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrale ex Salisburgo ha concesso una sorta di corsia preferenziale al Napoli che dunque vuole approfittarne.

