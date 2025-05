Ultim'ora Nuovo nome per la porta: il Napoli valuta Musso dell'Atletico Madrid

vedi letture

In attesa dell'evolversi della situazione di Alex Meret, il Napoli si muove d'anticipo e inizia a valutare dei profili per la porta. Stando a quanto riportato da Il Mattino, la società azzurra sta valutando Juan Musso, estremo difensore dell'Atletico Madrid in prestito (con obbligo condizionato) dall'Atalanta. Alcuni fattori che determinano l'obbligo di riscatto sono già stati raggiunti, come il numero di presenze, ma il futuro dell'argentino potrebbe essere comunque in Serie A.

I dettagli.

Juan Musso è un portiere argentino, classe 1994 e alto 191 centimetri. Gioca le prime due stagioni nel calcio professionistico nel suo paese, al Racing Club. Nel 2018/19 il suo arrivo in Serie A, all'Udinese, dove da subito diventa titolare e lo rimane per tre campionati. Nel 2021/22 passa all'Atalanta con cui colleziona 99 presenze e vince anche una Europa League senza saltare neanche una partita. All'inizio della stagione corrente passa all'Atletico Madrid in prestito con obbligo condizionato, il riscatto è fissato a 7 milioni di euro. Con i Colchoneros non trova praticamente mai spazio in Liga, oscurato da Oblak, solo un'apparizione; in Copa del Rey invece ha disputato 7 gare. Secondo Transfermarkt, il valore del suo cartellino è di circa 4 milioni di euro.