Danilo in pole: è la prima scelta e il brasiliano vuole il Napoli

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb.com: “Danilo? Dal momento in cui è uscita questa opportunità, il Napoli ha subito intrapreso la strada per portarlo in squadra. Danilo è in pole position, e c’è la sua volontà di venire a Napoli.

Fazzini? Il Napoli è interessato e potrebbe destinare parte delle risorse non utilizzate in difesa, dato che l’opzione Danilo è prioritaria, al centrocampo. Stiamo a vedere come evolverà la trattativa per Fazzini, ma sicuramente il Napoli è presente”.