Danilo-Napoli e il grande dubbio: dipende tutto dalla Juve

Sono i giorni di Garnacho, ma questi sono anche quelli relativi al futuro ancora tutto da definire di Danilo. Il difensore lascerà molto presto la Juventus per svincolarsi e firmare così a zero per un altro club.

Il Napoli è in pole, ma al momento l’unico dubbio è relativo alla tempistica: la gara contro la Juventus del 25 gennaio potrebbe essere l’orizzonte temporale individuato dal club bianconero per liberare il calciatore per evitare di averlo contro proprio al Maradona. Danilo al Napoli si potrebbe sbloccare dunque solamente negli ultimi giorni di calciomercato. Conte aspetta il suo rinforzo in difesa.