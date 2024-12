Ultim'ora Danilo può arrivare subito, colloqui con la Juve per liberarsi a zero: la situazione

Il mercato del Napoli sta già entrando nel vivo, a pochi giorni dall'apertura ufficiale della finestra invernale. La priorità è rinforzare il reparto difensivo, soprattutto dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno, ed ecco che a breve potrebbe già arrivare un nuovo innesto su cui il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna sta lavorando da giorni.

Si tratta di Danilo Luiz, ai margini del progetto della Juventus e molto apprezzato da Antonio Conte. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il brasiliano sta portando avanti dei colloqui con la società bianconera per potersi liberare a zero. Il centrale classe 1991 potrebbe persino non partire per la Supercoppa in Arabia, Conte lo attende e spera di averlo nei prossimi giorni.