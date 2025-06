De Bruyne intuizione di Manna: è volato a Manchester ai primi problemi sul rinnovo

Non si fa altro che parlare dell'arrivo a Napoli di Kevin De Bruyne, tra retroscena e dettagli sull'operazione conclusa dal Napoli a parametro zero per il 34enne belga che ha appena lasciato il City dopo dieci stagioni vincendo 18 trofei tra cui la Champions League nel 2023. Secondo la redazione di Sky Sport uno dei protagonisti principali dell'affare è stato il ds del Napoli Giovanni Manna.

La sua è stata una vera e propria intuizione. Tre mesi fa è volato a Manchester quando ha capito che c'erano problemi tra Kdb e il City per il rinnovo e ha illustrato il progetto tecnico al calciatore che poi si è convinto. Oggi l'arrivo a Roma per visite e firma, poi andrà in vacanza prima dell'inizio del ritiro di Dimaro.