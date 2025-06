Rinnovo sospeso, crisi e le panchine: i motivi dello strappo De Bruyne-City

La redazione di Sky Sport ha chiarito i motivi alla base del divorzio in primavera tra Kevin De Bruyne e il City con l'annuncio social del giocatore che salutava la squadra di cui era capitano. Oggi il belga è a Roma per le visite mediche con il Napoli. "A inizio stagione il City pensava di proporre al giocatore un biennale alle stesse cifre, il giocatore ha preso tempo pur volendo restare al City.

Poi è iniziata la crisi con l'infortunio muscolare e qualche panchina, come col Real, così i rapporti tra le parti si sono raffreddati e il Manchester ha puntato a una rifondazione totale dopo la delusione dell'ultima stagione. I rapporti si sono alla fine del tutto azzerati, Kdb ha capito che non era più fondamentale per il club della sua vita e ha scelto di andare via. Così prima dell'annuncio social di aprile ha comunicato in privato ai dirigenti del City la sua scelta di salutare dopo dieci anni".