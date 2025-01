Dg Fiorentina glissa in conferenza su Comuzzo: nessun commento sull'affare col Napoli

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha accompagnato Pablo Marì in sala stampa nel giorno della sua presentazione al Viola Park. Il dirigente viola ha così parlato della trattativa che ha portato il difensore dal Monza alla squadra allenata da Raffaele Palladino: "Lo seguiamo da tempo. Pensiamo ci possa dare esperienza, sia internazionale che a livello di Serie A. E pensiamo che sia un ragazzo che, con i suoi valori e coi suoi modi, possa aiutare il gruppo a essere più unito e compatto", ha spiegato Ferrari al fianco di Marì.

Lo stesso dg gigliato, però, come riporta Firenzeviola, ha scelto di glissare sulle tantissime domande riguardanti il futuro di Pietro Comuzzo: il difensore classe 2005, ricordiamo, è finito nel mirino del Napoli di Antonio Conte, con gli azzurri che nelle ultime ore hanno avuto molti contatti diretti con l'agente del giocatore. Dopo una prima offerta di poco superiore ai 20 milioni fra parte fissa e bonus, il Napoli ha alzato il tiro partendo dalla richiesta iniziale di 40 milioni di euro fatta dalla Fiorentina. Nelle scorse ore è arrivato il no anche a una proposta da 25 milioni di parte fissa più bonus per arrivare a 30, ma a stretto giro di posta è atteso un rilancio ulteriore che potrebbe risultare decisivo per abbattere le resistenze viola.