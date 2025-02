Dietrofront Rafa Marin: il Napoli ha congelato la cessione al Villarreal, il motivo

Se non arriverà Pietro Comuzzo, il nome in pole per la casella del difensore centrale, il Napoli non cederà Rafa Marin. Per cui finché non avrà il sostituto il passaggio in prestito al Villarreal è da considerarsi congelato. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Lo stallo dell’operazione Comuzzo ha congelato il prestito di Rafa Marin al Villarreal (un milione di euro fino a giugno).

Il difensore andaluso ha la valigia chiusa da settimane, è pronto a partire, ha voglia di ritrovare una continuità mai assaporata finora non avendo neanche esordito in Serie A, ma senza un ingresso non c’è un’uscita. E oggi partirà per Roma con la squadra".