Napoli su Frattesi, ma c’è concorrenza: ci pensano anche Roma e Atletico

vedi letture

La Roma si prepara ad una vera e propria rivoluzione, non solo con l’arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini, ma anche a livello strategico. Il club giallorosso, costretto a muoversi entro i vincoli del Fair Play Finanziario, è comunque determinato a rinforzare la rosa per accontentare il nuovo tecnico.

Il nome in cima alla lista per il centrocampo resta quello di Davide Frattesi, ritenuto il profilo ideale per dare qualità e dinamismo alla squadra. Cresciuto nel vivaio romanista e oggi all’Inter, Frattesi rappresenta un sogno difficile da realizzare: secondo La Gazzetta dello Sport, la Roma dovrà fare i conti con la forte concorrenza di club come Napoli e Atletico Madrid, oltre alla possibile resistenza dei nerazzurri.