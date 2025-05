Napoli all'assalto di Beukema, ma il Bologna alza il muro: richiesta monstre

vedi letture

Quello di Sam Beukema è uno dei nomi destinati a scaldare il mercato estivo. Il centrale olandese infatti è da tempo nel mirino di diversi club di prima fascia in Italia come Inter e Napoli, oltre che alcune big straniere soprattutto inglesi, ma per strapparlo al Bologna – con cui ha ancora due anni di contratto – servirà un’offerta davvero convincente.

Come riporta Il Resto del Carlino il club partenopeo, fresco di vittoria del campionato, avrebbe provato un primo approccio per il classe ‘98 con il Bologna che però avrebbe alzato il muro e starebbe pensando di proporre al calciatore un rinnovo fino al 2029, con aumento dell’ingaggio, per blindarlo sotto le due torri. Solo un’offerta superiore ai 40 milioni di euro per il centrale potrebbe portare il Bologna ad altre valutazioni.