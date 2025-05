Accostato al Napoli, Svilar aspetta notizie dalla Roma sul rinnovo: distanza tra le parti

Il futuro di Mile Svilar alla Roma è avvolto da una leggera incertezza, nonostante la sua straordinaria stagione che lo ha consacrato come uno dei migliori portieri della Serie A. Il nodo cruciale riguarda il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2027, con una distanza economica tra la richiesta del suo entourage e l'offerta del club giallorosso guidato dal ds Florent Ghisolfi.

Nonostante le schermaglie tipiche di ogni trattativa, rivela il Corriere dello Sport, il clima tra le parti rimane cordiale e la volontà del portiere serbo sembra chiara. Svilar, accostato nei giorni scorsi anche al Napoli, ha deciso di affrontare il suo futuro con uno spirito zen, consapevole che il suo attuale stipendio lo colloca tra i meno pagati della squadra (meno di 1 milione netto, pur avendo percepito bonus individuali per le sue eccellenti prestazioni). Il numero uno giallorosso è profondamente riconoscente alla Roma per aver creduto in lui e per averlo valorizzato, trasformandolo da terzo portiere del Benfica a un punto fermo della squadra. Tuttavia, non chiude le porte a eventuali proposte "spaventose" provenienti da grandi club europei – con il Bayern Monaco tra le società interessate. In tal caso, valuterebbe attentamente la situazione insieme alla Roma.

Potrebbe essere lo stesso Ghisolfi, di fronte a un'offerta considerevole, magari intorno ai 50 milioni di euro, a comunicare al portiere l'opportunità di una cessione. La Roma, pur riconoscendo il valore di Svilar, potrebbe valutare un'offerta irrinunciabile per reinvestire sul mercato.