Rumors sul Napoli, ma il Bayern non molla Sané: summit per evitare lo svincolo

Accostato al Napoli nelle ultime settimane, Leroy Sané potrebbe in realtà restare al Bayern Monaco che ora sembra volerlo blindare. Nella giornata di mercoledì si è tenuto un incontro tra Pini Zahavi, rappresentante dell’esterno offensivo tedesco, e il direttore sportivo del club bavarese, Max Eberl. Un incotnro definito “positivo”, anche se non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo per il prolungamento del contratto.

Sané è attualmente legato al Bayern fino al 30 giugno 2025 e il club punta a prolungare l'accordo al fine di non perderlo a parametro zero. Oltre a timidi rumors sul Napoli, l’ex Manchester City è stato accostato con insistenza a due club di Premier League: Arsenal e Tottenham. Entrambe le londinesi seguono con attenzione l’evolversi della situazione, riferisce Sky DE.