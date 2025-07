Difficoltà per Nunez: ora in pole c'è un'altra torre gradita a Conte

Poco più di due settimane all’inizio del ritiro di Dimaro e per il Napoli sta per scattare il momento dell’accelerata sul mercato per provare a sbloccare alcuni dei tanti fronti aperti in quest’ultimo mese. Ieri il club ha salutato ufficialmente Okafor, Scuffet e Billing alla scadenza dei prestiti, presto proverà a definire ulteriori partenze tra esuberi e giocatori che non rientrano più nei piani e parallelamente farà nuovi tentativi per uscire da questa fase di stallo e garantire ad Antonio Conte buona parte del mercato per il primo giorno di Dimaro.

Il sacrificio per il centravanti

Tutto fermo per Darwin Nunez. La richiesta di 60mln di euro da parte del Liverpool, per un giocatore reduce da una stagione deludente e che non rientra nei piani, ha rallentato l’affare che era partito a grande ritmo con l’apertura totale del giocatore. Nonostante il gradimento dell’uruguayano, l’ingaggio da 6mln di euro non rende semplicissimo pure l’accordo con il suo entourage. E senza l’intesa blindata col giocatore è difficile far calare le pretese dei reds. Per questo il Napoli procede per Lorenzo Lucca, altro elemento molto gradito ad Antonio Conte che lo elogiò pubblicamente anche dopo l'incrocio al Maradona. Per i partenopei però anche l’Udinese ha ritoccato verso l’alto le cifre (chiede 40mln di euro, il Napoli vorrebbe chiudere al massimo 35 con una parte di bonus) ma l’ingaggio alla portata del nazionale italiana rende l’affare molto diverso per costi da quello per Nunez. Il Napoli aspetterà ancora qualche giorno prima di una scelta definitiva.

Gli altri colpi da sbloccare

Tutto fatto per Noa Lang: operazione da formalizzare, in attesa che il giocatore rientri anche dalle vacanze. Affare complessivo da 30mln di euro, ma il Napoli numericamente ha bisogno di un altro esterno offensivo e resta nel mirino Ndoye del Bologna, ma non ai 45mln di euro chiesti dal Bologna. Così come sono troppi i 35mln di euro chiesti per Beukema, nome che però resta il più caldo per la difesa considerando che c'è già l'accordo con il suo entourage che spinge a sua volta col Bologna per far abbassare la valutazione. La prima offerta di 25mln di euro più Zanoli non è bastata, ma il Napoli ci riproverà con l'avvicinarsi dei rispettivi ritiri. Anche Juanlu Sanchez attende - al rientro dalle vacanze - di potersi trasferire a Napoli: accordi già trovati ma da limare la distanza col Siviglia che chiede 20mln di euro con i bonus. L'arrivo del laterale spagnolo Under 21 nel ruolo di vice-Di Lorenzo è necessario anche per far partire Mazzocchi (c'è il Sassuolo) e liberare uno slot per Beukema.