Osimhen rifiuta Galatasaray e Arabia, Mediaset: niente Lucca o Nunez prima del suo addio

In vista dei tanti impegni che attendono la squadra di Antonio Conte nella prossima stagione, la dirigenza del Napoli si sta movimentando sul calciomercato per infoltire la rosa. Tra le posizioni da rinforzare c'è senza dubbio quella del centravanti, dove bisognerà affiancare un profilo di livello a Romelu Lukaku (con Simeone in partenza): i nomi più caldi sono quelli di Lorenzo Lucca e Darwin Nunez.

Stando a quanto riportato da SportMediaset, è l'attaccante italiano ad essere in cima alla lista del Napoli in questo momento: l'affare con l'Udinese appare più fattibile, mentre le richieste del Liverpool per l'uruguaiano sono molto elevate. Rimane comunque un grande ostacolo a prescindere dal nome scelto: la cessione di Victor Osimhen. Il nigeriano ha rifiutato le offerte faraoniche arrivategli dal Galatasaray e dagli arabi dell'Al-Hilal, se non troverà una sistemazione in tempo dovrà presentarsi al ritiro di Dimaro. Ma soprattutto, riferisce Mediaset, le riserve su Lucca o Nunez verranno sciolte non prima del suo addio.