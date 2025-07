Bologna, vicino il colpo Bernardeschi: arriva per sostituire Ndoye?

Il Napoli ha messo nel mirino Dan Ndoye per rinforzare gli esterni d'attacco: il calciatore ha già aperto al trasferimento, mentre è ancora lontano l'accordo con il Bologna che ha richieste molto elevate. Tuttavia, dal mercato dei felsinei potrebbe essere arrivato un indizio sul futuro dello svizzero: come riporta Fabrizio Romano, il Bologna è in fase avanzata nella trattativa con lo svincolato Federico Bernardeschi.

L'ex calciatore della Juventus in carriera ha ricoperto principalmente il ruolo di ala destra, ma in alcune occasioni ha giocato anche sulla corsia opposta. L'arrivo di Bernardeschi, svincolatosi dal Toronto e libero di andare in rossoblu a parametro zero, non è da escludere come indicazione sul futuro di Ndoye: che sia lui il suo erede?