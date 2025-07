Milinkovic-Napoli, Moretto: "Affare non era in chiusura, ora vediamo se riprende..."

vedi letture

Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, in risposta ad un commento su X, ha chiarito la situazione di mercato tra il Napoli e Milinkovic-Savic: "Guarda, su Vanja Milinkovic-Savic ho sbagliato la lettura della situazione perché dalle info che avevo il Napoli era prossimo alla chiusura… Stavano definendo i dettagli dell’operazione e alla fine non hanno chiuso. Sono stato precipitoso. Vediamo se la trattativa riprende nei prossimi giorni".

Dunque è ancora tutta scoprire l'evoluzione della trattativa con il Torino per Milinkovic-Savic. Ciò che è certo, è che se anche il Napoli non dovesse riuscire ad acquistare il portiere serbo, ritornerebbe sul mercato alla ricerca di un profilo simile. Infatti, nei piani di Antonio Conte per la prossima stagione è prevista la presenza di un secondo portiere da mettere in competizione con Alex Meret. Insomma, se anche saltasse Milinkovic-Savic gli azzurri farebbero comunque un investimento importante in quel ruolo.