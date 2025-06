Donnarumma: "Sto benissimo al Psg. Magari tra qualche anno torno in Italia"

Gianluigi Donnarumma ha appena vinto la Champions con il Psg, tratta il rinnovo col club francese (come ha confermato l'agente) ma non chiude, in futuro, ad un ritorno in Italia dopo l'esperienza al Milan, club con cui ha debuttato in Serie A all'età di 16 anni. Ecco le sue parole in conferenza stampa dal ritiro della nazionale.

Tornerai prima o poi a giocare in Serie A o valuti anche una scelta alla Verratti restando praticamente a vita al PSG?

"Ma sì. Come ho già detto non chiudo le porte a nulla. Io mi godo il momento, magari tra qualche anno potrà cambiare qualcosa e l'Italia è il mio paese, la mia casa. Magari un giorno potrò ritornare, ma mi godo giorno dopo giorno e in questo momento sto bene. Tutto il mondo PSG ha grande fiducia in me, sto molto bene in questo momento e penso solo a godermi ciò che sto facendo e tutto il mondo Paris".