Ag. Donnarumma: "Piace all'Inter. Napoli? Non c'è assolutamente nulla"

“Dobbiamo risentirci con il Paris e poi vediamo, ha tante offerte. Eventualità Inter? Che piace non è un mistero. Ma non c’è nulla zero proprio adesso. Napoli figuriamoci“. A parlare così a Sky Sport è Vincenzo Raiola, procuratore di Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg - ora in Nazionale - che ha appena vinto la Champions League con il Psg.

Il suo nome era stato accostato anche al Napoli ma il suo agente ha fatto chiarezza spiegando che non c'è assolutamente nulla con gli azzurri e che la volontà al momento è quella di restare a Parigi con un nuovo contratto. Trattative in corso. Il Napoli, intanto, ha blindato Meret. Presto l'annuncio ufficiale sul rinnovo. Accordo fino al 2027. Già ieri a Crc l'agente di Donnarumma aveva detto: "Donnarumma al Napoli? È pura fantasia: ho un buonissimo rapporto con il direttore sportivo Giovanni Manna, ma non abbiamo mai parlato di Gigio. Non so come sia uscita questa notizia, ma davvero è solo fantasia".