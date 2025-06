Napoli a caccia di esterni d’attacco: Manna guarda anche all'estero, sondati due profili

Il Napoli è attivamente impegnato nella ricerca di esterni offensivi per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. La dirigenza partenopea, in linea con le indicazioni di Antonio Conte, sta monitorando diversi profili in ambito internazionale, con l’obiettivo di individuare giocatori funzionali al progetto.

Oltre al nome di Dan Ndoye, in cima alla lista degli obiettivi, sul taccuino del club azzurro figurano anche Lee Kang-in del Paris Saint-Germain e Federico Chiesa del Liverpool. Si tratta, al momento, di primi sondaggi esplorativi. Il Napoli, riferisce Sport Mediaset, sta sondando il mercato e valutando tutte le opportunità.