Doppia operazione col Pisa, Sky: non solo Simeone, si lavora anche per Zerbin

Il Pisa continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Alberto Gilardino. Nella giornata odierna ci sono stati nuovi contatti con il Napoli per un’operazione doppia che coinvolge Giovanni Simeone e Alessio Zerbin. L’obiettivo è acquisire Simeone a titolo definitivo, inserendo nella trattativa anche l’esterno classe ’99, sul quale c’è anche l’interesse della Cremonese. Tuttavia, il Pisa mantiene un certo vantaggio, proprio grazie alla formula del doppio affare.

Sul fronte difensivo, è ufficiale il rinnovo di Nicolas: il portiere brasiliano resterà come terzo portiere per un'altra stagione. Sempre più vicino invece Simone Scuffet, ex portiere del Napoli nella scorsa stagione e che dovrebbe ricoprire il ruolo di vice titolare. Per quanto riguarda i giovani prospetti, il club è prossimo alla chiusura con il Belgrano per il difensore Mariano Troilo, classe 2003. Più complicata invece la pista che porta a Julian Vignolo (classe 2006): il Racing continua a rilanciare sul prezzo, mantenendo per ora una distanza che frena la trattativa. Il mercato del Pisa resta comunque molto attivo e nelle prossime settimane sono attese ulteriori novità. A riferirlo è Sky Sport.